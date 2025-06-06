👆вот мнение людей, якобы для которых строятся такие переходы. Так для чего такое строить? Для народа или для освоения бюджета?.
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👆вот мнение людей, якобы для которых строятся такие переходы. Так для чего такое строить? Для народа или для освоения бюджета?.