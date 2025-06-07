Сквер имени Гусева полностью благоустроили в Нижнем Новгороде

Благоустройство сквера имени Гусева в Нижнем Новгороде полностью завершили в Нижнем Новгороде. Это первый объект в этом году, сданный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщают в городской администрации.
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