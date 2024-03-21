Россия для США — инструмент борьбы с Китаем. Россия для Китая — спасение от уничтожения США. Что США и Китай для России?

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Мне лично ситуация представляется по-другому: 1. Сейчас США, Россия и Китай - глобальные материалисты, стремящиеся к получению наибольшей выгоды в мире: США - любыми средствами и за чужой счёт; Россия - природными ресурсами; Китай - своим трудом. 2. Задача всего мира - понять задачу, которую миру людей поставил Бог: наладить взаимопонимание, взаимоуважение, взаимопомощь и взаимодействие всех со всеми. На этой почве надо создавать новую организацию взаимодействующих наций. 3. Задача всего мира - понять задачу, которую миру предлагает дьявол: объединить все ресурсы и все рынки под одним началом любыми средствами и за чужой счёт. 4. Задача России - отказаться от материализма и утвердить единую божественную, социальную, патриотическую и основополагающую мораль. Примечания: - единая мораль не означает полное единомыслие, она означает только наше полное единство в отношении добра, зла и справедливости - что объединяет наш народ в общество; - божественная - совсем не означает, что атеистов, нигилистов, язычников, либералов и материалистов потянут в храмы, нет не потянут, там и без них разберутся, но соответствовать принципам божественной морали придётся всем членам светского общества без исключения: не убий, не вреди, не ври, не кради, не завидуй, будь милосердным, чти своих отца и мать, уважай старших - в этом качество твоей души - твоя честь; никогда не меняй честь на выгоду (не продавайся); - социальная - наше советское завоевание, которое оплачено нами и проверено временем, это наше вновь обретенное, но не менее святое: &quot;от каждого по способностям, каждому по труду; кто не работает, тот не ест&quot;; &quot;один за всех и все за одного&quot;; не ставь свою мораль выше общественной - не предавай; не считай себя единственно правым - истина не содержит ничего личного и принадлежит всем; служи истине, а не собственной гордыне; &quot;сам погибай, а товарища выручай&quot; (А.В. Суворов), не бросай своих; &quot;нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих&quot; (Иоанн, 15:13); - патриотическая - она только в третьем слое, без первых двух не работает: наша Родина - это братская семья друзей и товарищей, объединенных русским языком, общей моралью, историей, культурой и территорией - она наша Любовь, забота и защита; &quot;ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому&quot; (И.В. Сталин); коллективный моральный, экономический, культурный и политический суверенитет - условие спасения души личности, общества и государства; - основополагающая - это означает, что всё остальное мы строим на основе этой нашей единой морали - и переходим из общества материалистов к обществу идеалистов. 5. Обретём моральное единство в России, остальные задачи и позиции в мире будут нам яснее и конкретнее.
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