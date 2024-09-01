Фернандо Алонсо: Aston Martin находится на одном уровне с Haas и Wiliams

Фернандо Алонсо: Aston Martin находится на одном уровне с Haas и WiliamsAston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо признал, что по ходу сезона-2024 команда Aston Martin потеряла лидирующие позиции даже в середине пелотона.