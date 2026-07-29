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Переговоры Трампа и Зеленского обернулись отказом Украины от Крыма

Переговоры Трампа и Зеленского обернулись отказом Украины от Крыма

Полчаса общения с Дональдом Трампом и кислые лица украинских переговорщиков — таковы пока наглядные результаты «многообещающей» встречи американского президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского.

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