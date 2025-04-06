Ершов поселился в особняке

В сериале «Пожить как люди» актер сыграл амбициозного менеджера. Пресс-служба ТНТ В сериале «Пожить как люди» актер сыграл амбициозного менеджера, получившего шанс на жизнь мечты: начальник поручил ему присмотреть за роскошным особняком, пока сам улетел по делам.