Ершов поселился в особняке

В сериале «Пожить как люди» актер сыграл амбициозного менеджера. Пресс-служба ТНТ В сериале «Пожить как люди» актер сыграл амбициозного менеджера, получившего шанс на жизнь мечты: начальник поручил ему присмотреть за роскошным особняком, пока сам улетел по делам.
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