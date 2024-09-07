Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    И юмора сааавсем не понимают !!! не дано им русский юмор понимать!«Российский агент...
  • Анфиса Иванова
    Это ты, чмычка недоразвитая, везде лезешь со своим лиханством...  Пшла в зад!Задержали очередн...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    А ВЫ, иностранный агент, КЕМ уполномочены говорить за всю Россию. ПшлО вон.Задержали очередн...

Жители гетто регулируют коренных обитателей столицы

"Эээ, что такое я не пойму, что ты хочешь сказать? Ты в лицо не свети, когда мы идем. И потом че ты в спину говоришь, в спину не говори нам, понятно?!"В Москве девушки приехали снимать репортаж про то, что один из столичных районов превращается в гетто, а по улицам страшно ходить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх