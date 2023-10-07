Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Физиотерапевт рассказал, как бороться с утомляемостью после тридцати лет

Физиотерапевт рассказал, как бороться с утомляемостью после тридцати лет

Большая утомляемость после тридцати лет зачастую связана не с состоянием здоровья, а с недостатком физической активности в жизни человека и необходимостью решать большое количество серьезных «взрослых» проблем, рассказал в интервью Радио Sputnik врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко.

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