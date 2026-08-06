Биткоин бросает вызов сентябрьским нормам с бычьим импульсом

Биткоин намечает восходящий курс, идя вразрез с типичной медвежьей сентябрьской моделью. Этот позитивный импульс объясняется бычьим расхождением в индексе относительной силы (RSI), сигнализируя о смещении динамики рынка от продавцов к покупателям.
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