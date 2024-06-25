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Власти США встревожены. Китайский Huawei успешно отбил американскую атаку

Власти США встревожены. Китайский Huawei успешно отбил американскую атаку

Европейские СМИ (TheEconomist, Manager Magazin, Der Standard, Les Echos) пишут, что, накладывая на китайский технологический концерн Huawei беспрецедентно жесткие санкции, американское руководство надеялось окончательно "добить" конкурента.

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