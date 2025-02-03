Выехала на встречку. Появилось видео с места гибели мальчика и двух женщин на Алтае

Автомобиль, в котором погибли три человека, вначале врезался в три легковые машины, а потом попал под грузовик В Алтайском крае утром 3 февраля на 265-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Косихинском районе произошло массовое ДТП.
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