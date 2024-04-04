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Почему великие люди поддерживали и поддерживают идею коммунизма?

Почему великие люди поддерживали и поддерживают идею коммунизма?

Альберт Эйнштейн, Стивен Хокинг, Никола Тесла, Джон Стейнбек, Джек Лондон, Эрнест Хемингуэй – это далеко не полный список тех, кто в той или иной форме поддерживал идею коммунизма и считал, что именно за ней стоит будущее человечества.

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