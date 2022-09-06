ЕК во вторник обсудит лимит цен на российский газ, сообщил источник

Еврокомиссия и комитет постпредов стран Евросоюза во вторник будут обсуждать необходимые меры для борьбы с энергокризисом и усиление санкций против России, а также обсудят введение лимита цен на российский газ, сообщил РИА Новости источник в ЕС.