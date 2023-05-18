Бывший директор Наргиз рассказал, что стало с певицей за рубежом

52-летняя певица Наргиз Закирова, которая стала известна россиянам после участия в шоу «Голос», а с началом событий на Украине получила запрет на въезд в Россию до 2072 года из-за политических высказываний, не может устроить жизнь за рубежом.
52-летняя певица Наргиз Закирова, которая стала известна россиянам после участия в шоу «Голос», а с началом событий на Украине получила запрет на въезд в Россию до 2072 года из-за политических высказываний, не может устроить жизнь за рубежом.
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