В Петербурге курьер спас блокадника от мошенников

В Санкт-Петербурге курьер спас жителя блокадного Ленинграда, которого пытались обмануть мошенники.86-летнему жителю Суздальского проспекта позвонила на домашний телефон незнакомка, представившаяся его дочерью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии