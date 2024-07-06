Гол Рондона не спас Венесуэлу от вылета с Копа Америка

Канада держала команду Венесуэлы и сыграет в полуфинале Копа Америка. Ранним утром 6 июля в Арлингтоне (штат Техас, США) завершился четвертьфинальный матч Копа Америка, а котором встречались команды Венесуэлы и Канады.
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