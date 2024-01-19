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В США отказались поддержать прекращение огня в Газе

В США отказались поддержать прекращение огня в Газе

REUTERS/Israel Defense Forces США по-прежнему не поддерживают прекращение огня в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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