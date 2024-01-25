Русские культурные коды

Рауф Растов

Как мне представляется, формулировка энциклопедического определения, которая определяет культуру "как человеческую деятельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений" страдает некоторой неполнотой. В моём сущностном определении культура представляется как многомерное статико-динамическое понятие. Таким образом, если вести речь о сущности такого многомерно-целостного понятия, то культура – это мир материально – социо - духовного творчества человека. В этом определении термину «мир» одновременно придаётся двойственное значение. Мир – как овнутривающая человека среда (человек здесь – объект культурного творчества) и мир – как овнешнённая совокупность (континуум) предметностей творчества человека (человек здесь уже субъект культурного творчества). Термину творчество также изначально придаётся двойственное статико-динамическое значение – это нераздельно-неслиянно и одновременно-попеременно процесс творчества и результат процесса творчества. Поэтому в данном определении таятся сразу четыре модальности, каждое из которых может быть развёрнуто в различных комбинациях, образующихся в зависимости от различных сочетаний конкретных значений терминов «мир» и «творчество». Полноценное определение культуры невозможно без определения сущности человека. Поэтому нужно изложить здесь философское и культурологическое определение человека в качестве необходимого дополнения. Философское определение сущности человека: Человек – высшая форма развития и способ бытия живой материи, проявляющиеся как субъектностная рефлексия и саморефлексия её познавательно-преобразующих сущностных сил. Человек (культурологическое определение) – динамическая био-социо-культурная система, способом бытия которой является субъектностная форма функционально-целостного взаимодействия порождённых природой, обществом и культурой его разумно-личностно- творческих сил, направленных на познание, преобразование и освоение окружающего мира, а также на самопознание, саморазвитие и самореализацию субъекта действия. Человек, таким образом, проявляется в трёх ипостасях: индивид (homo sapiens) – разумное животное, личность (homo politicus)- функционально-целостный личностно действующий ансамбль общественных отношений, субъект и объект социальных отношений и творец (homo creator) – сотворящее творение культуры, то есть, это - объект и субъект культурного творчества. Для полноты картины и в соответствии с требованиями принципа необходимости и достаточности информации для устранения всех моментов неопределённости, наши определения культуры и человека следует дополнить определением понятия цивилизация Как мне представляется, цивилизация – это конкретно-историческая форма самобытной самодостаточности культуры. На фоне такого многомерного статико-динамического определения культуры и, в частности, его динамической модальности, которая образуется при динамическом прочтении термина «творчество», более явственно и отчетливее могло бы обнаруживаться отличительное своеобразие русских культурных кодов в авторской ментально-цивилизационной компаративистике.