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Новости экономики России

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В "Норникеле" появилась локальная идея

В "Норникеле" появилась локальная идея

Всех приветствую! По традиции с новостей!После того, как правительство снизило еще порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 60% до 40%, последовала пока еле заметная реакция на валютном рынке, девальвация рубля способна поддержать экономику РФ, но без нее у ЦБ практически не останется шансов для хотя бы сохранения ставки на текущих уровнях.

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