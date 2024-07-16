В "Норникеле" появилась локальная идея

Всех приветствую! По традиции с новостей!После того, как правительство снизило еще порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 60% до 40%, последовала пока еле заметная реакция на валютном рынке, девальвация рубля способна поддержать экономику РФ, но без нее у ЦБ практически не останется шансов для хотя бы сохранения ставки на текущих уровнях.