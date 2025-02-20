Обзор новой игры — Broken Sun

Broken Sun – это проработанная ММОРПГ с пошаговыми боями, продвинутой современной графикой и несколькими игровыми режимами.
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Broken Sun – это проработанная ММОРПГ с пошаговыми боями, продвинутой современной графикой и несколькими игровыми режимами.
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