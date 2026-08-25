Жителей Подмосковья предупредили о нашествии мерзких насекомых

Подмосковье столкнулось с масштабным нашествием коричнево-мраморного клопа, более известного как клоп-вонючка, численность которого за последние несколько лет выросла в разы и продолжает угрожать экосистеме региона .
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