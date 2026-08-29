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«Ювентус» обыграл «Парму» во втором туре Серии А, забив два гола

«Ювентус» обыграл «Парму» во втором туре Серии А, забив два гола

Сегодня, 29 августа, в Италии состоялся матч 2-го тура Серии А, в котором «Ювентус» принимал на своем поле «Парму».

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