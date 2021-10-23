SMS-рассылку об опасности газа хотят запустить в Алматы

Правда стоит она немалых денег и газораспределительная компания обратилась к операторам сотовой связи с просьбой провести её бесплатно, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
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