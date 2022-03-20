Телеканал "КРЫМ 24"

87 подписчиков

Почти 11 тысяч украинцев за 4 дня пересекли границу с Россией в пунктах пропуска на севере Крыма

Почти 11 тысяч украинцев за 4 дня пересекли границу с Россией в пунктах пропуска на севере Крыма

Почти 11 тысяч жителей Украины за 4 дня пересекли границу с Россией в пунктах пропуска на севере Крыма.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх