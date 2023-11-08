Выдавшего ордер на арест Путина судью МУС объявили в розыск

Теперь Серхио Херардо Угальде Годинес разыскивается на территории России.Пресс-служба Министерства внутренних дел объявила розыск в отношении судьи Международного уголовного суда Серхио Херардо Угальде Годинеса за преступления против российского государства.
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