Северянам напомнили о правилах посещения Ягринского бора

В майские праздники сотрудники администрации Северодвинска, МЧС России, полиции и члены рабочей группы по вопросам развития соснового бора острова Ягры провели совместный рейд по выявлению нарушений на особо охраняемой природной территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии