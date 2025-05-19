Прогноз погоды в Крыму на понедельник. • Симферополь: +20°, небольшой дождь• Севастополь: +18°, облачно• Ялта: +18°, небольшой дождь• Алушта: +20°, облачно• Евпатория: +17°, облачно• Саки: +18°, облачно• Бахчисарай: +19°, небольшой дождь• Джанкой: +22°, небольшой дождь• Судак: +18°,.
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