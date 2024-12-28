Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что Украина заплатит за «западную авантюру» своей территорией и присутствием иностранных войск.
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