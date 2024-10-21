Страна, из которой бегут. На что похож главный мигрантский донор России?

АС

Анатолий Страшко

Прожив жизнь, хорошо видно как ошибались торопливые идеологи коммунизма, заявляя о "перескоке" некоторых республик СССР из феодализма в социализм. Как точно выразился Уэллс о Ленине - "кремлёвский мечтатель". Сейчас стараются не вспоминать это. Понаблюдав за свою жизнь как строили коммунизм в СССР , убедился, что некоторые построили что-то для себя, типа коммунизма. Только вот имея очень много , но не по труду. А потребности ограничивались "моральным кодексом строителя коммунизма". Вот и решили - по боку "моральный кодекс" и назад с украденным в капитализм. Там потребности не ограничивают моралью. Там потребности обеспечиваются деньгами. Это не отцы - строители коммунизма уже решали , а дети и внуки этих мечтателей -строителей. А народ для них это быдло. Куда поведут , туда и попрёт.