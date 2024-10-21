Aleksey Smyshlyaev/Globallookpress Журналистка телеканала 360 побывала в Узбекистане, стране, из которой многие мигрируют в поисках заработка.
Страна, из которой бегут. На что похож главный мигрантский донор России?
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Прожив жизнь, хорошо видно как ошибались торопливые идеологи коммунизма, заявляя о "перескоке" некоторых республик СССР из феодализма в социализм. Как точно выразился Уэллс о Ленине - "кремлёвский мечтатель". Сейчас стараются не вспоминать это. Понаблюдав за свою жизнь как строили коммунизм в СССР , убедился, что некоторые построили что-то для себя, типа коммунизма. Только вот имея очень много , но не по труду. А потребности ограничивались "моральным кодексом строителя коммунизма". Вот и решили - по боку "моральный кодекс" и назад с украденным в капитализм. Там потребности не ограничивают моралью. Там потребности обеспечиваются деньгами. Это не отцы - строители коммунизма уже решали , а дети и внуки этих мечтателей -строителей. А народ для них это быдло. Куда поведут , туда и попрёт.
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13 час.
ВВ
Василий Васильев
Почему то думаю, что с американцами узбеки ведут себя более уважительно. Причина простая - русские готовы "понять и простить" всех бывших с СНГ. А американцы все просчитают и ничего никому прощать не будут. Выставят счет без скидок и без учета "дружеских" отношений.
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11 час.
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