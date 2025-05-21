Несовершеннолетняя Анна Пересильд поцеловалась на публике с 19-летним Ваней Дмитриенко

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко подтвердили свои романтические чувства, поцеловавшись на публике. Этот неожиданный момент стал первой официальной демонстрацией их отношений, хотя ранее оба утверждали, что между ними лишь дружба и совместная работа.
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