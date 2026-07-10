Воронежцам рассказали о главных трендах лета-2026: настолки оказались популярнее SUP-бордов

Настольные игры стали главным открытием июня на маркетплейсе «Мегамаркет», заняв 40% всех заказов. Самым востребованным мясом для шашлыка на сервисе «Купер» стала курица, а арбуз уверенно победил в противостоянии с дыней.
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