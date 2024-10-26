Дмитрий Дюжев признался, что запрещает своим детям смотреть "Бригаду" и "Жмурки"

Дюжев рассказал, почему не разрешает своим детям смотреть криминальные комедии.Актёр Дмитрий Дюжев, который в своё время приобрёл широкую популярность благодаря участию в таких фильмах, как "Бригада" и "Жмурки", рассказал, что не позволяет своим собственным детям смотреть криминальное кино.