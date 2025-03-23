Куриные рулетики в духовке. Гениальный рецепт из куриной грудки

Просто пожарив куриную грудку, едва ли хватит на ужин для всей семьи. А вот если приготовить из нее аппетитные рулеты с сырно-грибной начинкой, получится не только вкуснее, но и гораздо выгоднее — еды хватит на два дня! Ингредиенты: Куриные филе — 2 шт (по 500-600 г каждое) Твердый сыр — 120 г Сметана — 8 ст л Чеснок — 6 зубчиков Шампиньоны — 8 шт Яйцо — 2 шт Соль, перец — по вкусу Приготовление: 1.