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Газета.ру

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Motor: внедорожник "Кабан" пришел на смену вездеходу "Вепрь"

Motor: внедорожник "Кабан" пришел на смену вездеходу "Вепрь"

Нижегородский завод "Автомастер" организовал выпуск экспедиционных внедорожников "Кабан". Это прямой наследник модели "Вепрь", которая базировалась на агрегатах полноприводного грузовика "Садко", ныне снятого с производства.

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