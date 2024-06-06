Более 4 тысяч человек в Забайкалье живут в аварийном жилье

На пленарном заседании Заксобрания 5 июня в ходе своего доклада уполномоченный по защите прав человека в регионе Николай Хлызов рассказал об остро стоящей проблеме переселения граждан из аварийного жилья.
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