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Новые Печатники

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В центре на Волгоградском проспекте участникам СВО и членам их семей помогут с работой

Ярмарка трудоустройства для участников специальной военной операции и членов их семей пройдет в центре «Профессии будущего» в Печатниках 7 октября.

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