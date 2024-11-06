В Кремле считают, что Белый дом может очень быстро завершить конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет делать выводы о действиях США по украинскому конфликту после вступления в должность нового президента в январе 2025 года, пока же во главе американской администрации остается Джо Байден.
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