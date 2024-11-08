Курс доллара опустился, евро укрепился: новые значения от Центробанка

Центральный банк Российской Федерации установил новые официальные курсы валют на 8 ноября 2024 года. Официальный курс доллара США на эту дату составляет 98,0726 рубля, что на 15,10 копеек ниже предыдущего уровня.
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