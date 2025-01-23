RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Семенов
    Вот вы бы ещё про бриллианты на анальных пробках на "голой вечеринке" написали. Не надо эту фамилию напоминать.Шойгу: Запад не с...
  • Алекс Кузь
    КПСС правильно делал, когда направляли молодёжь в депутаты. Спортсмены, артисты, космонавты, колхозники в депутатах ...Роднина: Россия —...
  • Юрий Вершинин
    Хуйвашев ещё тот жукГубернатор Куйваш...

Власти Армении возьмут кредит в АБР на €45,3 млн на развитие здравоохранения

Власти Армении возьмут кредит в АБР на €45,3 млн на развитие здравоохранения

Власти Армении одобрили кредит у Азиатского банка развития на €45,3 млн на развитие здравоохранения. «Одобрить предложение о подписании кредитного соглашения между Республикой Армения и Азиатским банком развития по программе повышения качества здравоохранения», — приводит РИА Новости постановление за подписью главы Минздрава Армении Анаит Аванесян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх