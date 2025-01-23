Власти Армении возьмут кредит в АБР на €45,3 млн на развитие здравоохранения

Власти Армении одобрили кредит у Азиатского банка развития на €45,3 млн на развитие здравоохранения. «Одобрить предложение о подписании кредитного соглашения между Республикой Армения и Азиатским банком развития по программе повышения качества здравоохранения», — приводит РИА Новости постановление за подписью главы Минздрава Армении Анаит Аванесян.
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