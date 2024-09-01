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Снукерист.ру

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Saudi Masters 2024: Новички тура пробиваются вперед

Saudi Masters 2024: Новички тура пробиваются вперед

Антони Ковальски разгромил Хэ Гуоцяна, Булчу Ревеш обыграл Марка Дэвиса, Марко Фу нанес поражение Лиаму Дэвису, Александр Урсенбахер проиграл Эндрю Паджетту во втором раунде турнира Saudi Arabia Snooker Masters 2024 в Эр-Рияде, сообщает WST Все Новости и результаты Saudi Masters 2024 Saudi Masters 2024.

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