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Регионы России

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Трамп заявил о большей заинтересованности Путина в урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил о большей заинтересованности Путина в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин заинтересован в заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине больше, чем украинский президент Владимир Зеленский.

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