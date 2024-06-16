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Штурм длился три минуты, все твари ликвидированы, но «осталось очень много вопросов к ФСИН»

Штурм длился три минуты, все твари ликвидированы, но «осталось очень много вопросов к ФСИН»

Краткие пресс-релизы Федеральной службы исполнения наказаний 16 июня: 8:56. "Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.

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Комментарии
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Валерий Вадимов
а фамилии нача и его зама ни о чём не говорят?
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9 час.
Морис Едроп
Ха-ха-ха...., зачем искать черную кошку в темной комнате -Мусаев, Набиев руководители этого СИЗО, по моему тут все предельно ясно
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7 час.
Boleslav Buljanowskij
А почему они бородатые? Разве нет установленного образца стрижки и бороды? Раньше, насколько я знаю, в зонах запрещалось носить растительность на лице.
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6 час.

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