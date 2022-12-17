Кадры с места ДТП: предположительно, водитель вылетевшего с дороги на Стачек автобуса был пьян

В салоне общественного транспорта находились пассажир и кондуктор. ДТП произошло на проспекте Стачек, 99, вечером 16 декабря.
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