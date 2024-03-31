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  • alik3456 Джексон
    Да всё равно они эти деньги не получат. Хоть на посошок поиграют и закапаются.ВСУ в окопах коси...
  • Алексей Гердин
    А как иначе... По другому и быть не должно... 😁ВСУ в окопах коси...
  • Ковати
    Агаларовы в нашей СИСТЕМЕ уже почти 40 лет)))) Кто его посадит, он уже памятник !!))))Статья - выпустить пар, т.к. мн...За Агаларовых все...

Махровый цинизм! Ролик вскрыл всю правду о работе МФЦ для мигрантов "Сахарово"

Махровый цинизм! Ролик вскрыл всю правду о работе МФЦ для мигрантов "Сахарово"

Все коррупционеры, работающие в качестве чиновников или сотрудников в миграционной сфере - все они, и каждый в отдельности, являются такими же виновными в произошедшем в "Крокусе", как, скажем, дирекция этого "Крокуса", экономившая на стройматериалах, системе пожаротушения и охране, которая стоила бы других денег, если бы это были не контролеры, а реальные охранники с оружием.

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Комментарии
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Ковати
Да, всё как раньше. Эту систему ничего не изменит, кроме очень сильного пендаля. СВО даже не решает это.
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28 мин.
Ковати
И вы знаете какое конкретно ведомство будет чистить))))))
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26 мин.
Ковати
КТО это будет делать?:)))))
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25 мин.

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