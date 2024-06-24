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Шансы Хорватии выйти в плей-офф Евро с 3-го места c 2 очками и разницей голов «минус 3» – 2,65% (Opta)

Шансы Хорватии выйти в плей-офф Евро с 3-го места c 2 очками и разницей голов «минус 3» – 2,65% (Opta)

В последнем туре группы B Хорватия упустила победу над Италией (1:1) на 98-й минуте и заняла 3-е место с 2 очками и разницей мячей «минус 3» (3 забитых и 6 пропущенных).

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