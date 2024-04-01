Патрушев: НАТО планомерно усиливает военный потенциал вдоль границ РФ

Маневры альянса направлены на «сдерживание» России НАТО планомерно продолжает усиливать собственный военный потенциал вдоль границ России – от Баренцева до Черного моря, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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