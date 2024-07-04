Врач рассказал, как приучить себя пить больше воды

Пить больше воды — один из главных советов для здоровья. Особенно в летний сезон. Но как заставить себя выпивать те самые два литра в день, если не чувствуешь жажды? Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, как приучить себя выпивать норму.
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