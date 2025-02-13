Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Обожина
    Неужели этот выскочка с дебильной физиономией всерьез считает, что  НАШЕГО  Президента может мудрости научить? 🤣Генсек НАТО боитс...
  • Ваша Светлость
    "Глава Пентагона посылает Москве сигнал" Кажется, самым разумным будет посыл пиндосов нах!Глава Пентагона п...
  • Ваша Светлость
    И чего только пиндосы не обещали нам. И всякий раз гадили, гадили, гадили... Ясен перец рыжий Доня, типа, не виноват,...Глава Пентагона п...

Черный день для Эстонии: как западные заукраинцы отреагировали на разговор Трампа с Путиным

Черный день для Эстонии: как западные заукраинцы отреагировали на разговор Трампа с Путиным

Сторонники Киева с шоком и возмущением отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он переговорил с российским лидером Владимиром Путиным и «немедленно начнет переговоры» с ним о войне на Украине, пишет европейская версия Politico.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх