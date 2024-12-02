Университет Айовы: болезнь Хантингтона резко замедлили бета-блокаторы

Ученые из Университета здравоохранения Айовы выявили, что бета-блокаторы, применяемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии, могут замедлить прогрессирование болезни Хантингтона.
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