Небензя: террористам в Сирии поддержку оказывают прежде всего США и их союзники

Террористам в Сирии поддержку оказывают прежде всего Соединенные Штаты и союзники Вашингтона. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя, информирует ТАСС.
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